Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Fenerbahçe ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Yalçın, savunmanın ortasında Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken, Tiago Djalo ile Emirhan Topçu'ya formayı teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada cezalı Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra Yılmaz'ı görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin yerine ise sağ kanatta Cengiz Ünder'e forma verdi. Sol kanatta ise uzun bir aradan sonra Jota Silva görev yaptı.

Derbide ilk 11'de yer alan Kristjan Asllani ise yedek kulübesinde yer aldı.

Emirhan Topçu, 6 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, ligde 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

25 yaşındaki oyuncu, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunurken, Antalyaspor müsabakasında savunmanın ortasında görev yaptı ve formasına kavuştu.

Agbadou ve Cerny, ilk kez yedek soyundu

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny, ilk kez yedek soyundu.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Agbadou, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.

Ayrıca Çek futbolcu Vaclav Cerny de ligde bu sezon ilk kez yedek soyundu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan Cerny, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kartal Kayra Yılmaz, 4 maç sonra formayı kaptı

Siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Kartal Kayra, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yaptı.

25 yaşındaki oyuncu, ligde ise 8 maç sonra forma giydi. Süper Lig'de son olarak 20. haftadaki Konyaspor müsabakasında süre alan Kartal Kayra, sonraki 8 maçta yedek soyunmuştu.

Tüpraş Stadı, "özel konukları"nı ağırladı

Beşiktaş Kulübünün Düzce Belediyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar, Tüpraş Stadı'nda ağırlandı.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora ile icra kurulu danışmanı Şule Gökırmak, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden konuklarıyla statta bulunan restoranda yemekte bir araya geldi.

"Özel konuklar", Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçını kendilerine ayrılan özel bölümden takip etti.

Taraftardan "kırmızı kart" protestosu

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor maçında "kırmızı kart" protestosunda bulundu.

Kuzey kale arkasındaki siyah-beyazlı futbolseverler, maçtan önce ellerindeki kırmızı kartonlarla son haftalardaki hakem performanslarına tepki gösterdi.

11 Kasım'da şehit düşen askerler anıldı

11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırları içinde düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerler maçta anıldı.

Beşiktaş Kulübünün katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda, şehitlerin aileleri ve çocukları Tüpraş Stadı'nda misafir edildi.

Şehitlerin emanetleri olan çocuklar, Antalyaspor müsabakasında seremoniye futbolcularla birlikte çıktı.

Mircea Lucescu unutulmadı

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçında unutulmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne Lucescu'nun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular bu bölümde "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mircea Lucescu, Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün 100. yılında (2002-2003 sezonu) lig şampiyonluğunu kazanmıştı.