Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda Slovenya'nın RK Celje takımına elendi. Deplasmanda 39-34 kaybettikleri ilk maçın rövanşında evlerinde 36-34'lük skorla yine mağlup oldular.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda deplasmanda 39-34 yenildiği ilk maçın rövanşında Slovenya temsilcisi RK Celje'yi konuk etti. Beşiktaş, Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan ve ilk yarısını 20-17 geride kapattığı maçı 36-34 kaybetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda ederken RK Celje adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
