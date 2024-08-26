Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Hentbol Süper Kupa'yı kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Spor Toto'yu 39-32 yenerek Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı kazandı. Kupa töreni düzenlendi ve Beşiktaş'a madalyaları takdim edildi.

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto'yu 39-32 yenen Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Süper Kupa birincisi Beşiktaş'a madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, takdim etti.

Süper Kupa ikincisi Spor Toto'ya madalyalarını da THF Başkan Vekili Salim Öztürk ile Asbaşkan Mustafa Köklü verdi.

Kupa ve madalyalarını alan siyah-beyazlı hentbolcular büyük sevinç yaşadı.

Kılıç: "Camia kulüplerimizi hentbol içerisine çekmek için farklı projeler sunacağız"

THF Başkanı Uğur Kılıç, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun açılışından önceki ilk önemli maçı izlediklerini belirterek, "Geçen sezonun başarılı iki takımının Süper Kupa mücadelesinde bence sezon başı olmasına rağmen iki takım da iyi mücadele etti, zor bir oyundu, sakatlıksız bitirmelerine çok sevindim." dedi.

Sergilenen oyunun bu sezon çok çekişmeli bir lig geçeceğini gösterdiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ı da Spor Toto'yu da kutluyorum. Bu bir serüven, güçlü ve geniş kadrolar, her zaman için daha avantajlı oluyor. Bu sezon 4-5 takımın şampiyonluk için yarışacağı, erkekler için güçlü bir ligin devam edeceğini düşünüyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, sporcularımıza sakatlıksız başarılarla dolu milli takımımızı çok olumlu yönde etkileyecek yeni bir sezon diliyorum."

Taraftarın yoğun ilgisine yönelik de Kılıç, "Camia kulüplerinin taraftar olarak spora katkısı şu an arkamızda da gördüğünüz gibi coşkulu oluyor. Bu yüzden biz hep şunu söyledik, hentbol iklimini öyle olumlu hale getireceğiz ki diğer camia kulüplerimizi de içeriye çekmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Galatasaray, hem Fenerbahçe hem Trabzonspor ve güzide camia kulüplerimizi hentbol içerisine çekmek için farklı projeler sunacağız. Eminim ki önümüzdeki sezonlarda bu takımlardan birkaç tanesini de hentbolun içerisinde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Süper Kupa Beşiktaş Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oliviera Panathinaikos'a mı gidiyor? Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? 2024 Şampiyonlar Ligi yeni format nedir? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İşCep antivirüs aktiftir ne demek? İşCep antivirüs nasıl kapatılır? Beşiktaş kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Beşiktaş hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Fenerbahçe kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Fenerbahçe hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Galatasaray kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Galatasaray hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? Amedspor maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2024? Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak? Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor - Amedspor)? Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı? R ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli R ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? J ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli J ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak?
title