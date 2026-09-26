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Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36 yendi. THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 21-13 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, skor üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36 yendi.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 21-13 önde tamamladı.

Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı da 48-36 kazandı.

Kaynak: AA
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