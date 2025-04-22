Beşiktaş, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, 25 Nisan Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor