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Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile 25 Nisan Cuma günü oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik ve şut uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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