Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik ve şut uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.