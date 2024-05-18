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Beşiktaş Hatayspor maçına 7 değişiklikle çıktı

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında Süper Lig'de son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre 7 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre kadroda 7 değişiklik ile sahaya çıktı. Genç teknik adam, Mert Günok, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Salih Uçan, Jackson Muleka ve Onur Bulut'un yerine Ersin Destanoğlu, Omar Colley, Alex Chamberlain, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Alex Chamberlain, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun"

Kartal'da; Mert Günok, Onur Bulut, Joe Worrall, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Vincent Aboubakar, Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ise güney temsilcisine karşı yedek soyundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Topraktepe Hatayspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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