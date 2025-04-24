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Beşiktaş Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç takım halinde dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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