Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Güneysuspor'u 37-22 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 37-22 galip ayrıldı.

Haberler.com
