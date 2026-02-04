Haberler

Hyeongyu Oh, Beşiktaş için İstanbul'da

Hyeongyu Oh, Beşiktaş için İstanbul'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna eklediği Hyeongyu Oh'u İstanbul'a getirdi. 23 yaşındaki golcü, KRC Genk ile transfer görüşmelerinin başladığını duyuran siyah-beyazlılar tarafından havalimanında karşılandı.

BEŞİKTAŞ, 23 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeongyu Oh'u İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Yasin Özcan, Asllani ve Olaitan'ın ardından Güney Koreli golcü Hyeongyu Oh'u da İstanbul'a getirdi. Güney Koreli golcü, saat 12.15 sıralarında THY'ye ait uçakla Düsseldorf'tan İstanbul'a geldi. Oh'u havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, Hyeongyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama