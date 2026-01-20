Beşiktaş gözünü kararttı! Tammy Abraham'ın yerine Romelu Lukaku

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta santrfor bölgesi için çok hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

ABRAHAM YERİNE ROMELU LUKAKU

Sezon başında transfer edilen Tammy Abraham'ın Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olma ihtimaline karşı alternatif planlarını şimdiden hazırlayan Beşiktaş, rotasını İtalya'ya kıracak. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Napoli'nin formasını giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu kadrosuna katarak büyük bir ses getirmek istiyor.

SAKATLIK RAPORU TALEP EDİLDİ

Siyah-beyazlıların, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki golcü için Napoli'den detaylı bir sağlık ve performans raporu talep ettiği belirtildi. Gelecek raporların ardından olumsuz bir durum olmaması halinde Abraham'a veda edecek Beşiktaş'ın Lukaku için Napoli'ye teklif sunacağı aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maça çıkan Lukaku, 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.