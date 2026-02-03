Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan'ı karşıladı. Olaitan, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
