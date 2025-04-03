Beşiktaş, Göztepe'ye 3-1 Yenildi, Muçi Sezonun 7. Golünü Attı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Göztepe'ye mağlup olurken, takımın tek golünü atan Ernest Muçi, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Ernest Muçi, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Ernest Muçi'den geldi.
Muçi, bu golle bu sezon 33. maçında 7. kez gol sevinci yaşamış oldu. Arnavut oyuncu, Süper Lig'de 22 mücadelede 4 gol, 2 asiste imza atarken, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, kupada ise 3 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor