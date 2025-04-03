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Beşiktaş, Göztepe'ye 3-1 Yenildi, Muçi Sezonun 7. Golünü Attı

Beşiktaş, Göztepe'ye 3-1 Yenildi, Muçi Sezonun 7. Golünü Attı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Göztepe'ye mağlup olurken, takımın tek golünü atan Ernest Muçi, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Ernest Muçi, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Ernest Muçi'den geldi.

Muçi, bu golle bu sezon 33. maçında 7. kez gol sevinci yaşamış oldu. Arnavut oyuncu, Süper Lig'de 22 mücadelede 4 gol, 2 asiste imza atarken, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, kupada ise 3 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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