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Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanla devam etti. Antrenman, yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmasıyla gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dört günlük iznin ardından 19 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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