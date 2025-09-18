Haberler

Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Geldi

Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e ulaşarak konaklayacağı otele geçti. Takımda kırmızı kart cezalısı ve sakat oyuncular bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Göztepe karşılaşması için İzmir'e geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaparken, siyah-beyazlıları bir grup taraftar karşıladı. Daha sonra Beşiktaş, takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica İzmir'e getirilmedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi

İsrail'den bölgeyi karıştıracak yeni silah! Resmen envantere girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.