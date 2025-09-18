Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e ulaşarak konaklayacağı otele geçti. Takımda kırmızı kart cezalısı ve sakat oyuncular bulunuyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaparken, siyah-beyazlıları bir grup taraftar karşıladı. Daha sonra Beşiktaş, takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Öte yandan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica İzmir'e getirilmedi. - İZMİR
