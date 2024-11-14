Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Yardımcı Antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dört günlük iznin ardından 19 Kasım Salı günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL