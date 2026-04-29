Beşiktaş gönüllüleri, Malatya'da depremzede öğrencilere forma hediye etti

Beşiktaş gönüllülerince başlatılan "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında Malatya'da depremzede öğrencilere forma dağıtıldı.

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Malatya Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Kulübü işbirliğiyle Battalgazi ilçesindeki Şehit Polis Okan Doğan İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğrencilere moral vermek amacıyla bölgeye geldiklerini aktaran Demir, "Sevinçlerine ortak olmak için deprem bölgesini özellikle seçtik. İlk etkinliği Hatay'da yaptık. Okulun en başarılı 3 öğrencisini misafir edip Beşiktaş maçına götüreceğiz. Tüm giderleri de biz karşılayacağız. Başarılı öğrencileri teşvik etmek istiyoruz." dedi.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ile taraftarların katıldığı etkinlikte öğrencilere, Beşiktaş forması hediye edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!