Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor! İşte anlaşma sağlanan Weghorst'un maliyeti

Beşiktaş uzun süredir uğraştığı santrfor konusunda sonunda hedefine ulaştı. Siyah-beyazlı takım Wout Weghorst'la her konuda anlaşmaya vardı. Bunun üzerine imza için geri sayıma geçti. beIN Sports'da yer alan habere göre, Wout Weghorst'un sağlık kontrolleri ve imza için bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hollandalı oyuncu, 2.7 milyon Euro yıllık ücret alacak ve kiralama ücreti ödenmeyecek. Satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor. Weghorst imzanın ardından ülkesine dönecek ve Beşiktaş'ın Avusturya kampında takıma dahil olacak.

SON OLARAK BURNLEY'DE FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni golcüsü 30 yaşındaki Weghorst, Alman ekibi Wolsburg'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Son olarak Burnley forması giyen 1.97'lik dev santrforun kariyerinde AZ Alkmaar, Heracles ve Emmen de bulunuyor.

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