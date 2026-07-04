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Gökhan Sazdağı, Çorum FK'ya transfer oldu

Gökhan Sazdağı, Çorum FK'ya transfer oldu
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Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın Çorum FK'ya transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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