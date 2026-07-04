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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Sazdağı, Çorum FK'ye transfer oldu

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Beşiktaş Kulübü, kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu. Sazdağı, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 18 maça çıktı.

Beşiktaş Kulübü, kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geçen sezon 18 müsabakada forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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