Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 2-1 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Cengiz Ünder'in attığı golle öne geçen Beşiktaş, son dakikalarda kalesinde yaşadığı gollerle mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol taraftan hareketlenen Orkun Kökçü, pasını Rafa Silva'ya aktardı. Rafa'nın ceza yayının gerisinden verdiği ara pasla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

61. dakikada Gençlerbirliği'nin orta sahada şekillenen atağında Ndidi, rakibine baskı yaparak topun sahibi oldu. Seken meşin yuvarlağı alan Cengiz, daha sonra pasını Rafa Silva'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Erhan iki hamlede topun sahibi oldu.

79. dakikada Oğulcan'ın ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Pedro Pereira'nın son çizgiye inip içeriye ortaladığı top ön direkte Jurasek'in omuzuna çarparak ağlara gitti. 1-1

81. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Daryl Franco, bir süre meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını Göktan'a verdi. Sol taraftan ceza alanına giren Göktan Gürpüz çalım denerken savunmanın müdahalesi sonrası top Daryl Franco'nun önünde kaldı. Altıpas önünde Franco'nun yerden yaptığı vuruş kaleci Mert'in bacak arasından filelerle buluştu. 1-2

90+6. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Jota Silva'nın vuruşunda kaleci Erhan sağına uzanarak topu direk dibinden oyun alanına çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (David Jurasek dk. 78), Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 46), Cengiz Ünder (Milot Rashica dk. 71), Tammy Abraham (Jota Silva dk. 79)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Thalisson, Matej Hanousek, Zan Zuzek (Metehan Mimaroğlu dk. 59) Ayotomiwa Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Sinan Osmanoğlu dk. 90), Oğulcan Ülgün, Daryl Franco (Kevin Csoboth dk. 88), M'Baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Mario Ricardo Silva Velho, Abdurrahim Dursun, Henry Onyekuru, Samed Onur, Fıratcan Üzüm, Furkan Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Cengiz Ünder (dk. 47) (Beşiktaş), David Jurasek (dk. 79 k.k.), Daryl Franco (dk. 81) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Pedro Pereira, Daryl Franco, Erhan Erentürk, M'Baye Niang (Gençlerbirliği), Emirhan Topçu, Tiago Djalo (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
