Beşiktaş-Gençlerbirliği Maçının VAR Hakemi Alper Çetin Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, saat 17.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. - İSTANBUL