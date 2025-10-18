Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçında 3 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım, Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.

Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.

Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.

Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Dolmabahçe'de ilk 11'de

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Tüpraş Stadı'nda ilk 11'de maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve 2022 yılında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan 24 yaşındaki sol bek, bu sezon başında Beşiktaş'a döndü.

Dolmabahçe'de son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında boy gösterdi.

Svensson, iki maç sonra yeniden formanın sahibi

Beşiktaş'ta sağ bek Jonas Svensson, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Ligde son olarak Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçında görev yapan Norveçli futbolcu, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında formasından uzak kaldı.

Svensson, sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yerine Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden formasına kavuştu.

Cengiz Ünder, ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.

Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 1 gol kaydetti.

Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Ankara temsilcisine karşı mücadele etti.