Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkan Serdal Adalı'nın izlediği basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alan oyunları, sürat çalışmaları ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.