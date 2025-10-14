Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla yapıldı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
