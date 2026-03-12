Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yapacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve taktik çalışmaları içeriyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Beşiktaş, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan