Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.