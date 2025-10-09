Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmalarla doluydu.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor