Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmalarla doluydu.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
