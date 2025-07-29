Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Satış Payını Satın Aldı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinde yer alan yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkını 10 milyon Euro karşılığında Benfica'dan alındığını açıkladı.

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinde yer alan yüzde 50'lik payın satın alınması hususunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında yüzde 50- yüzde 50 olarak paylaşılacaktır" maddesindeki yüzde 50'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır." - İSTANBUL