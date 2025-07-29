Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Payını Benfica'dan Satın Aldı

BEŞİKTAŞ profesyonel futbolcusu Gedson Fernandes'in sözleşmesinde yer alan yüzde 50'lik payın satın alınması hususunda SL Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki yüzde 50'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."