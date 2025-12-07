Haberler

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar son 3 maçta topladığı 7 puanla çıkışını sürdürmek istiyor. Ancak evinde son 3 maçta kazanamadı. Maçın hakemi Kadir Sağlam olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep Fk'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep Fk, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

Beşiktaş, ligde son 3 maçta 7 puan topladı

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti.

Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep Fk'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Eksikler

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılar, "Dolmabahçe"de 3 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 9 puanın yalnızca birini cebine koydu.

Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin tamamında seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.

Uduokhai ceza sınırında

Beşiktaş'ta Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Son haftalarda formasından uzak kalan Alman futbolcu, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Uduokhai, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Rafa Silva belirsiz

Beşiktaş'ta son üç günde takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Gaziantep FK maçının kadrosunda olup olmayacağı bugün belli olacak.

Antrenman eksiğini gidermek amacıyla önce takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştiren 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra da siyah-beyazlı oyuncularla antrenmanlara başladı. Rafa Silva'nın bugünkü antrenmanda da yer alması bekleniyor.

Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan Portekizli forvet, son üç maçta kadroda yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da uygun bulması durumunda Rafa Silva, yarın geniş kadroda yer alabilir.

Beşiktaş, son 3 maçta Gaziantep FK'yi yenemedi

Siyah-beyazlılar, ligde Gaziantep temsilcisiyle oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde 2-0 yenildiği rakibiyle geçen yıl ilk yarıda yaptığı müsabakada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci devresinde ise ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu ve Dolmabahçe'de rakibine ilk kez kaybetti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibini yarın mağlup ederek sahasındaki üç maçlık olumsuz seriyi sonlandırmak istiyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
