Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmaları ağırlıklıydı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor