Beşiktaş, Omar Colley'i resmen kadrosuna kattı

Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i kadrosuna dahil etti. Siyah-Beyazlılar, futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki futbolcunun transfer süreci tamamlandı.

"2 MİLYON 300 BİN EURO ÖDENECEKTİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."

18 MAÇA ÇIKTI

2018'de 9,25 milyon euro bedelle Sampdoria'ya transfer olan Gambiyalı savunmacı, 5 yıl İtalya Serie A'da boy gösterdi. 1,91'lik savunmacı bu sezon 16 lig, 2 kupa maçına çıktı. 1 kez gol sevinci yaşadı.