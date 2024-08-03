Beşiktaş, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için yola çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşmak üzere stada hareket etti. Siyah-beyazlı kafile, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı. Az sayıda taraftar, Beşiktaş'ı müsabakaya uğurladı. Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, stada hareket etti.
Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.
Beşiktaş Futbol Takımı'nı Süper Kupa müsabakasına az sayıda taraftarı uğurladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması, saat 20.45'te başlayacak.