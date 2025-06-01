Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 2'nci maçında Beşiktaş Fibabanka, ev sahibi Galatasaray'ı 107-85 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

GALATASARAY: Palmer Jr. 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Izundu 13, Cummings 10, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs, Sadık Emir Kabaca 9, Yaman Alişan

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 13, Mathews 20, Sleva 19, Berk Uğurlu 11, Terry 2, Yiğit Arslan 16, Allman 17, Morgan 9, Plavsic, Kerem Konan

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 56-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-92

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 2'nci maçında Beşiktaş Fibabanka ev sahibi Galatasaray'ı bu maçta da 107-85 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve Anadolu Efes'in ardından yarı finale yükselen 2'nci takım oldu.

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 29-23 önde kapatan ev sahibi ekip 2'nci periyotta rakibinin öne geçmesini engelleyemeyerek soyunma odasına 56-59 geride gitti. İkinci yarıya hücumda kolay sayılar bularak başlayan konuk ekip farkı çift hanelere çıkardığı 3'ncü periyodu da 92-73 önde bitirdi. Son periyotta da hata yapmayan Siyah-beyazlılar maçı 107-85 kazanıp seride durumu 2-0'a getirerek play-off yarı finaline yükselmeyi başardı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Mathews olurken takım arkadaşları Dustin Sleva 19, Kyle Allman ise 17 sayı üreterek galibiyete katkıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış

Adaylık şartı sonrası toplanan imza sayısı belli oldu
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık

Maç sonu olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan araç ikiye bölündü! Feci kaza kamerada
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.