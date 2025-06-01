Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

GALATASARAY: Palmer Jr. 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Izundu 13, Cummings 10, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs, Sadık Emir Kabaca 9, Yaman Alişan

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 13, Mathews 20, Sleva 19, Berk Uğurlu 11, Terry 2, Yiğit Arslan 16, Allman 17, Morgan 9, Plavsic, Kerem Konan

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 56-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-92

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 2'nci maçında Beşiktaş Fibabanka ev sahibi Galatasaray'ı bu maçta da 107-85 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve Anadolu Efes'in ardından yarı finale yükselen 2'nci takım oldu.

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 29-23 önde kapatan ev sahibi ekip 2'nci periyotta rakibinin öne geçmesini engelleyemeyerek soyunma odasına 56-59 geride gitti. İkinci yarıya hücumda kolay sayılar bularak başlayan konuk ekip farkı çift hanelere çıkardığı 3'ncü periyodu da 92-73 önde bitirdi. Son periyotta da hata yapmayan Siyah-beyazlılar maçı 107-85 kazanıp seride durumu 2-0'a getirerek play-off yarı finaline yükselmeyi başardı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Mathews olurken takım arkadaşları Dustin Sleva 19, Kyle Allman ise 17 sayı üreterek galibiyete katkıda bulundu.