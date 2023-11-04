Beşiktaş, Galatasaray'ı 42 sayı farkla mağlup etti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 42 sayı farkla 103-61 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Kerem Baki, Mesut Öztürk, Burak Erkan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 10, Harrigan 7, Meltem Yıldızhan 5, Mitchell 13, Vanloo 20, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 4
Beşiktaş : Lazic 7, Evans 29, Elif Bayram 16, Nogic 15, Li 22, Ceyda Conker, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can, Melek Uzunoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2
1. Periyot: 17-29
Devre: 33-51
3. Periyot: 46-78
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 103-61 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor