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Beşiktaş, Galatasaray'ı 42 sayı farkla mağlup etti

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 42 sayı farkla 103-61 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Kerem Baki, Mesut Öztürk, Burak Erkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 10, Harrigan 7, Meltem Yıldızhan 5, Mitchell 13, Vanloo 20, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 4

Beşiktaş : Lazic 7, Evans 29, Elif Bayram 16, Nogic 15, Li 22, Ceyda Conker, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can, Melek Uzunoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2

1. Periyot: 17-29

Devre: 33-51

3. Periyot: 46-78

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 103-61 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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