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Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Rafa Silva, maçta kaydettiği golle ligdeki toplam gol sayısını 8'e yükseltti.

Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Rafa Silva, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti.

Rafa, bu golle ligde 26. maçında 8. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Portekizli oyuncu, ligdeki son 11 müsabakada 5 gol, 4 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti. Rafa Silva, Ole'nin takımın başına geçmesinin ardından 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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