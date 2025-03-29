Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Rafa Silva, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti.

Rafa, bu golle ligde 26. maçında 8. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Portekizli oyuncu, ligdeki son 11 müsabakada 5 gol, 4 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti. Rafa Silva, Ole'nin takımın başına geçmesinin ardından 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. - İSTANBUL