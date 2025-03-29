Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Ederek Yenilmezlik Serisini Sonlandırdı
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 2-1 yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş'ın gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes atarken, Galatasaray'ın tek golü Lucas Torreira'dan geldi.
- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 2 - Galatasaray : 1 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan vuruşunda kale önünde Gedson'un tamamladığı meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
75. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında Joao Mario'nun göğsüyle indirdiği topa Rafa Silva gelişine vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.
79. dakikada Joao Mario'nun sol taraftan içeri çevirdiği topla buluşan Rashica, pasını sağ taraftaki Semih'e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü.
90+6. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e yaptığı hareket sebebiyle Semih Kılıçsoy'a kırmızı kart gösterdi.
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario (Mustafa Hekimoğlu dk. 85), Ernest Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 65), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 90+3)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solksjaer
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 83), Eren Elmalı, Lucas Torreira (Ahmed Kutucu dk. 83), Gabriel Sara (Dries Mertens dk. 71), Yunus Akgün (Mario Lemina dk. 62), Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Rafa Silva (dk. 23), Gedson Fernandes (dk. 66) (Beşiktaş), Lucas Torreira (dk. 45) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Semih Kılıçsoy (dk. 90+6) (Beşiktaş), Przemyslaw Frankowski (dk. 36) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Milot Rashica (Beşiktaş), Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu (Galatasaray)