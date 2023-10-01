Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inin 5. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, İBB GOB Halit Kıvanç Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya; Maryam, Yektaei, Didem Karagenç, Ines Maia, Glory Ogbonna, Sema Polat, Marija Aleksic, Gizem Gönültaş, Elif Keskin, Donjeta Halilaj, Vivian Ikechukwu ve Opa Clement 11'i ile başlarken, sarı-kırmızılılar da Gamze Nur Yaman, Berna Yeniçeri, Fatma Sare Öztürk, Luibov Shmatko, Rabia Nur Küçük, Kristina Bakarandze, Ebru Topçu, Eda Karataş, Ruth Kipoyi, Naomia Kaba Kaba ve Elanur Laçin 11'i ile sahaya çıktı.

Beşiktaş 9. dakikada Marija Aleksic ve 12. dakikada DA Fatma Sağra Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanı 8'e yükseltirken, ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 12 puanda kaldı. - İSTANBUL