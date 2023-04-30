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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı Serkan Tokat

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı Serkan Tokat

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Beşiktaş Tokat Spor Haberler

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