Galatasaray-Beşiktaş

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş- Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

