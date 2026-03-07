Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarı, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in golüyle 1-0 önde tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Olaitan'ın sol taraftan pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Asllani'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
39. dakikada Sane'nin sağ taraftan ortasında kale alanındaki Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torriera, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Victor Osimhen (dk. 39) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Amir Murillo (Beşiktaş) Victor Osimhen, Leroy Sane (Galatasaray) - İSTANBUL