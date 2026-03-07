Haberler

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarı, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in golüyle 1-0 önde tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Olaitan'ın sol taraftan pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Asllani'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Sane'nin sağ taraftan ortasında kale alanındaki Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torriera, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Victor Osimhen (dk. 39) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Amir Murillo (Beşiktaş) Victor Osimhen, Leroy Sane (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
