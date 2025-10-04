Beşiktaş, Galatasaray Derbisinde İlk 11'iyle Güçlü Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Kocaelispor'u 3-1 yendikleri maçın ilk 11'iyle derbiye çıktı.

Siyah-beyazlı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Tammy Abraham ilk 11'de

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Tammy Abraham, ilk 11'de forma giydi.

Siyah-beyazlıların dün yapılan son antrenmanında yer alan İngiliz santrfor, Galatasaray derbisinde sahadaki yerini aldı.

Salih Uçan ve Svensson kadroda yok

Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan ve Jonas Svensson, Galatasaray derbisinde maç kadrosunda yer alamadı.

Sakatlıkları bulunan iki oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı derbi maçta formasından uzak kaldı.

Öte yandan Taylan Bulut ile Devrim Şahin de derbide kadroda kendine yer bulamadı.

8 oyuncu, ilk derbisine çıktı

Beşiktaş'ta 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon takıma dahil olan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı'nı derbide ilk 11'de sahaya sürdü.

Söz konusu 8 oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk kez sarı-kırmızılı takıma rakip oldu.

Öte yandan, siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde bulunan Cengiz Ünder, Jota Silva ve Kartal Kayra Yılmaz da sonradan oyuna dahil olması durumunda Beşiktaş ile ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Yönetim tam kadro derbide

Beşiktaş'ta kulüp başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu, tam kadro Galatasaray derbisini takip etti.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, RAMS Park'ta oynanan derbiyi protokol tribününde izledi.

Beşiktaş taraftarı RAMS Park'ta

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbide kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Tüpraş Stadı'ndan 30 otobüsle RAMS Park'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan saatler öncesinde tribündeki yerlerini alırken tezahüratlarla takımlarına destek oldu.