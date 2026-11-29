Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbide, maç saatinde termometrelerin 5 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk ve yağışlı bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 5 derece olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 88 olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı