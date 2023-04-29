Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Eksikler ve Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor. Sezonu kapatan Tayyip Talha ve sakatlanan Ghezzal dışında eksikleri bulunan Beşiktaş, hücum hattına güveniyor. Sağ bek konusunda henüz net karar verilmeyen Beşiktaş'ta Rosier ve Onur Bulut arasından son tercih yapılacak. Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç yenilmeyen Beşiktaş, kazanarak şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray

Sezonu kapatan Tayyip Talha ve yine sakatlanan Ghezzal dışında eksik yok

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftası Dolmabahçe'de oynanacak dev derbi mücadelesine sahne olacak ve Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral Şansalan üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Hafta içinde hakem konusundaki tartışmalarla gergin geçmesi beklenen derbide, beraberlik dahi Beşiktaş'a hiçbir şekilde yaramıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Beşiktaş, bir maç fazlasıyla Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. Galatasaray maçından sonra 6 haftada 5 maçı kalacak Beşiktaş, Galatasaray'ı mutlaka yenerek puan farkını azaltmak amacında.

Siyah beyazlılar bu 6 maçta rakibine 11 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.