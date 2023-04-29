Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Eksikler ve Muhtemel 11'ler
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Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor. Sezonu kapatan Tayyip Talha ve sakatlanan Ghezzal dışında eksikleri bulunan Beşiktaş, hücum hattına güveniyor. Sağ bek konusunda henüz net karar verilmeyen Beşiktaş'ta Rosier ve Onur Bulut arasından son tercih yapılacak. Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç yenilmeyen Beşiktaş, kazanarak şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray
Sezonu kapatan Tayyip Talha ve yine sakatlanan Ghezzal dışında eksik yokŞenol Güneş hücum hattına güveniyorSağ bekte Rosier mi Onur Bulut mu oynayacak Vodafone Park'da Galatasaray'a büyük üstünlük
ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftası Dolmabahçe'de oynanacak dev derbi mücadelesine sahne olacak ve Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral Şansalan üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
Hafta içinde hakem konusundaki tartışmalarla gergin geçmesi beklenen derbide, beraberlik dahi Beşiktaş'a hiçbir şekilde yaramıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Beşiktaş, bir maç fazlasıyla Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. Galatasaray maçından sonra 6 haftada 5 maçı kalacak Beşiktaş, Galatasaray'ı mutlaka yenerek puan farkını azaltmak amacında.SEZONU KAPATAN TAYYİP TALHA VE YİNE SAKATLANAN GHEZZAL DIŞINDA EKSİK YOKBeşiktaş'ta derbi öncesinde önemli sayılacak iki eksik bulunuyor. Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak sezonu kapatan Tayyip Talha'ya geçen hafta Ghezzal'da eklendi.Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Rachid Ghezzal son olarak Ümraniyespor maçında 20 dakika oynamasına rağmen maç sonunda yine ağrılar hissetti. En az 1 ay tedavi görmesi beklenen Ghezzal'ın ligin kalanında hiç oynatılmayıp tamamen iyileşmesinin sağlanması da söz konusu. Beşiktaş'ta ayrıca bu sezon çok çalkantılı bir performans gösteren N'Koudou'nun ise maç kadrosuna alınması beklenmiyor.ŞENOL GÜNEŞ HÜCUM HATTINA GÜVENİYORTeknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray karşısında son haftaların formda üçlüsü Aboubakar, Cenk ve Redmond'a güveniyor.Bu üçlü 0-0 biten Trabzonspor maçı haricinde ligdeki son 4 maçın tüm gollerini atarak yüksek bir form grafiği yakaladı. Beşiktaş, bu dört maçta 12 gol atarken gollerin 5'ini Aboubakar, 4'ünü Redmon ve 3'ünü de Cenk Tosun kaydetti. Abouabakar ayrıca Trabzonspor maçı haricinde son 7 maçın 6'sını da boş geçmedi.SAĞ BEKTE ROSİER Mİ, ONUR BULUT MU OYNAYACAK ?Siyah beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş derbi 11'ini bir mevki haricinde belirlemiş durumda.Eldivenleri Mert Günok'a teslim eden Güneş, stoper ikilisinde Saiss ve Colley, sol bekte de Masuaku'ya görev verecek. Sağ bek konusunda henüz net kararını vermeyen Şenol Güneş, bu akşam yapılacak son idmanda Rosier ve Onur Bulut arasından son tercihini yapacak. Orta sahada Hadziahmetovic ve Salih'i oynatacak olan Güneş'in, Abouabakar'ın arkasına koyacağı üçlü ise Redmond, Gedson, Cenk Tosun olacak.Beşiktaş'ın muhtemel 11'i; Mert Günok - Rosier (Onur), Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar şeklinde.VODAFONE PARK'TA GALATASARAY'A BÜYÜK ÜSTÜNLÜKBeşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana Galatasaray'a hiç yenilmedi.2016'da açılan Vodafone Park'ta Galatasaray ile 6 maç yapan Beşiktaş bu maçlarda 1 beraberlik, 5 galibiyet aldı. Bu 1 beraberlik 2017'de alınırken sonraki 5 maçın tamamını Beşiktaş kazandı.
Siyah beyazlılar bu 6 maçta rakibine 11 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.