Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi 11 maçlık iç saha yenilmezliğine güveniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sahasında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar, 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de konuk edeceği Galatasaray karşısında da Dolmabahçe'deki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Sezon başından bu yana Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki namağlup ünvanını Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların, ezeli rakibi karşısındaki en büyük güvencesi ise iç saha performansı. Bu sezon taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, bu seriyi sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.
Avrupa'da 4 galibiyet, 1 beraberlik
Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Marsilya'yı da 4-1 yendi. Kara Kartal, son olarak Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
Siyah-beyazlılar ayrıca evinde oynaması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan Hapoel Beer Sheva maçını da 2-1 kazandı.
Ligde evinde 6'da 6
Süper Lig'de ise sahasında oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş; Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda ise rakip fileleri 17 kez sarsıp, sadece 3 gol yedi.
Beşiktaş, tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 11 maçın 7'sinde de kalesini gole kapattı.