Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Tesislerde kamp giren siyah-beyazlı kafile, Ümraniye'den müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Siyah-beyazlıların takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Takım otobüsünün stada girişi esnasında Beşiktaş taraftarı da yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı