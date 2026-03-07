Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Takım, bu önemli maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak taraftarlarının desteğiyle stadyuma giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Tesislerde kamp giren siyah-beyazlı kafile, Ümraniye'den müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Siyah-beyazlıların takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Takım otobüsünün stada girişi esnasında Beşiktaş taraftarı da yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.