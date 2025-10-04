Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'ta

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'ta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşmak üzere RAMS Park'a ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, derbi hazırlıklarını tamamladı ve yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek olan Beşiktaş, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Beşiktaşlı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metil alkol zehirlenmesi! Ünlü yazar 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Ünlü yazar 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.