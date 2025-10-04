Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'ta

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek olan Beşiktaş, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Beşiktaşlı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL