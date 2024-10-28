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Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'ta

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Beşiktaş kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçı için RAMS Park'a geldi. Siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Tesisleri'nden hareket ederek stadyumda yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.

- Beşiktaş kafilesi RAMS Park'ta

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş kafilesi RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a geldi. Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'ta
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

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