Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'ta

- Beşiktaş kafilesi RAMS Park'ta

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş kafilesi RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a geldi. Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.