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Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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